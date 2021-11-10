Злоумышленники обманули службу поддержrи Instagram, убедив модерацию в смерти главы соцсети, Адама Моссери. Учетную запись директора сервиса заблокировали.

Это сделал мошенник, который за $60 отправил фальшивый некролог в службу поддержки приложения, чтобы заблокировать аккаунт Адама.

У страницы Моссери было около 1 млн подписчиков, когда “увековечили”. Спустя несколько часов ее разблокировали.

Известно, что функции Instagram позволяют пользователям сообщать об умерших владельцах учетной записи после этого появляется специальный интерфейс на странице, а модераторы блокируют любую активность на этой странице, включая попытки входа.

— Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на их платформе, — заявил злоумышленник после успешного взлома.

Известно, что хакеры активно блокируют учетные записи других людей, и делают это за $60. Конечно, аккаунты разблокируют после обращения в службу поддержи владельцем, но на это могут уйти дни и недели. Если для обычного пользователя это не окажется серьезной проблемой, то известные блогеры с миллионной аудиторией могут потерять огромную часть прибыли.

Чтобы заблокировать аккаунт Моссери, мошенникам создать сайт-некролог — он использовался в качестве доказательства во время общения с модераторами Instagram.

Напомним, что в соцсети скоро появятся платные подписки. Пользователи за деньги смогут получить доступ к эксклюзивному контенту от блогеров.