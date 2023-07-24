Ученые выяснили причину возникновения гравитационной дыры в Индийском океане. В этом месте притяжение Земли воздействует на предметы слабее.

Исследователи из Индийского научного института в Бенгалуру считают, что всему виной шлейфы магмы, которые идут из глубин планеты. Для изучения вопроса использовали суперкомпьютеры, на которых моделировали различные процессы за последние 140 млн лет.

— Земля, по сути, представляет собой комковатую картофелину. Некоторые ее области более плотные, чем другие, — это влияет на поверхность планеты и ее гравитацию, — говорит соавтор исследования Аттрейи Гош.

Гравитационная дыра называется также геоидный минимум Индийского океана. Его размеры составляют 3 млн км.

Для изучения причин возникновения этой необычной среды, ученые провели 19 симуляций — в шести сценариях причиной возникновения аномалии были потоки магмы разной плотности.

По расчетам исследователей, гравитационная дыра образовалась 20 млн. лет назад. Пока ученые не могут предугадать, что будет дальше с этой локацией.

— Все зависит от того, как будут перемещаться эти аномалии массы в Земле. Может случиться так, что она сохранится на очень долгое время. Но может быть и так, что движение плит приведет к тому, что она исчезнет — через несколько сотен миллионов лет, — добавил Гош.

Аномалии наблюдаются не только на Земле, но и в космосе — к примеру, ученые заметили замедление времени. По заявлению астрономов, все процессы длятся в 5 раз медленнее, ведь это связанно с расширением Вселенной.