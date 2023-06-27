Телескоп Джеймса Уэбба помог ученым впервые обнаружить молекулу углерода в космосе. Находка расположена в 1 350 световых годах от Земли, заявили в NASA.

Соединение имеет название метил-катионом, или CH3+ — его впервые зафиксировали в туманности Ориона.

Находка интригует ученых, так как углерод является основой всей жизни в нашем понимании. В теории это поможет подсказать ученым, на каких планетах и в каких уголках космоса возможно существование живых организмов.

Метил-катион удалось обнаружить в протопланетном диске, который вращается вокруг красной карликовой звезды. Диски состоят из газа и пыли — по сути, это остатки после образования светила. Именно здесь и рождаются планеты, которые создают целые системы.

Ученые уверены, что именно ультрафиолетовые лучи от соседних звезд повлияли на рождение молекулы углерода.

— Ультрафиолетовое излучение может повлиять на химический состав протопланетного диска, и поспособствовать зарождению жизни, — заявил автор исследования Оливье Берне.

NASA изучает не только космос, но и Землю. Недавно агентство показало визуализацию выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу Земли в течение 2021 года. Как оказалось, больше всего выбросов от ископаемых обнаружили в Китае.