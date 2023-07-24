Учені з’ясували причину виникнення гравітаційної діри в Індійському океані. У цьому місці тяжіння Землі впливає на предмети слабше.

Дослідники з Індійського наукового інституту в Бенгалуру вважають, що в усьому винні шлейфи магми, які йдуть із глибин планети. Для вивчення питання використовували суперкомп’ютери, на яких моделювали різні процеси за останні 140 млн років.

– Земля, по суті, являє собою грудкувату картоплину. Деякі її області щільніші, ніж інші, – це впливає на поверхню планети та її гравітацію, – каже співавтор дослідження Аттреї Гош.

Гравітаційна діра називається також геоїдний мінімум Індійського океану. Його розміри становлять 3 млн км.

Для вивчення причин виникнення цього незвичайного середовища, вчені провели 19 симуляцій – у шести сценаріях причиною виникнення аномалії були потоки магми різної щільності.

За розрахунками дослідників, гравітаційна діра утворилася 20 млн років тому. Наразі вчені не можуть передбачити, що буде далі з цією локацією.

– Усе залежить від того, як переміщатимуться ці аномалії маси в Землі. Може статися так, що вона збережеться на дуже довгий час. Але може бути й так, що рух плит призведе до того, що діра зникне – через кілька сотень мільйонів років, – додав Гош.

Аномалії спостерігаються не тільки на Землі, а й у космосі – наприклад, учені помітили сповільнення часу. За заявою астрономів, усі процеси тривають у 5 разів повільніше, бо це пов’язано з розширенням Всесвіту.