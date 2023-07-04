Ученые впервые обнаружили факт замедления времени — это космический эффект, о котором говорил Эйнштейн более века назад. По словам астрономов, все процессы длятся в 5 раз медленнее.

Такой процесс реален, когда возраст Вселенной составлял всего 1 млрд лет — на сегодня возраст нашего пространства составляет около 10 млрд лет. Процесс связывают с расширением Вселенной — из-за этого и растягивается время.

— Мы видим, что все меняется примерно в пять раз медленнее. Это можно сравнить с просмотром фильма с уменьшенной скоростью, — заявил профессор астрофизики и авто исследование Джерайнт Льюис.

Льюис и его коллега Брендон Брюэр проанализировали 190 квазаров, за которыми наблюдали более 20 лет. Их работа показала, что время действительно движется медленнее в ранней Вселенной.

С расширением нашего пространства, растягивается и свет, из-за чего древние галактики кажутся красными. Но время также растягивается: если далекий объект вспыхивает раз в секунду, то из-за расширения Вселенной между вспышками проходит более одной секунды, пока они достигнут Земли.

Недавно ученые сделали еще одно важное открытие — телескоп Джеймса Уэбба помог впервые обнаружить молекулу углерода в космосе. Это еще раз подтверждает теорию, что в космосе есть другие живые организмы. Находка интригует ученых, так как углерод является основой всей жизни в нашем понимании.