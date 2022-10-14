Илон Маск находится под федеральным следствием. Миллиардер привлек внимание властей США из-за сделки с приобретением Twitter, которая проходит не совсем гладко.

Судя по делу, которое теперь находится под рассмотрением суда, свои претензии выразили именно юристы Twitter. Они на протяжении последних месяцев требовали от миллиардера предоставить переписку с властями о расследовании дела касаемо соцсети. Защита Маска отказывала в этой просьбе, и теперь юристы соцсети добиваются данные через суд.

Представители Twitter заявили, что Маску пора перестать играть в прятки, и все важные документы должны быть предоставлены по решению власти. Известно, что суд по этому делу запланирован на понедельник 17 октября.

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Напомним, что Маск заявил о желании приобрести Twitter за $44 млрд еще весной этого года, и совет директоров соцсети одобрил эту сделку. После этого миллиардер пытался всячески расторгнуть сделку, вплоть до претензий касательно количество ботов в сети.

После этого Илон заявил, что отказывается покупать Twitter, из-за чего юристы соцсети подали на миллиардера в суд. Сервис хочет, чтобы глава Tesla завершил сделку, или же выплатил компенсацию за вред репутации соцсети.