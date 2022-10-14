Ілон Маск перебуває під федеральним слідством. Мільярдер привернув увагу влади США через угоду з придбанням Twitter, яка відбувається не зовсім гладко.

Судячи зі справи, яка наразі перебуває під розглядом суду, свої претензії висловили саме юристи Twitter. Вони протягом останніх місяців вимагали від мільярдера надати листування з владою про розслідування справи щодо соцмережі. Захист Маска відмовляв у цьому проханні, і тепер юристи соцмережі домагаються даних через суд.

Представники Twitter заявили, що Маску настав час припинити грати в хованки, і всі важливі документи має надати за рішенням влади. Відомо, що суд із цієї справи запланований на понеділок 17 жовтня.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Маск заявив про бажання придбати Twitter за $44 млрд ще навесні цього року, і рада директорів соцмережі схвалила цю угоду. Після цього мільярдер намагався всіляко розірвати угоду, аж до претензій щодо кількості роботів у мережі.

Після цього Ілон заявив, що відмовляється купувати Twitter, через що юристи соцмережі подали на мільярдера до суду. Сервіс хоче, щоб глава Tesla завершив угоду, або виплатив компенсацію за шкоду репутації соцмережі.