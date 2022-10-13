Илон Маск отказал властям Украины в просьбе включения спутниковой сети Starlink на территории Крыма. По мнению миллиардера, что попытка освобождения полуострова от оккупантов может привести к ядерной войне.

Об этом заявил политолог Ян Бреммер, который пристально смотрит за Маском и его отношению к РФ и Украине.

Еще в феврале Маск согласился помощь Украине, запустив Starlink на территории страны. Глава Tesla и SpaceX также передал нашим военным терминалы для доступа к спутниковой связи. Благодаря помощи Маска и властей США, наши защитники смогли безопасно поддерживать связь друг с другом даже в условиях войны, которую развязала Россия.

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Впрочем, в последнее время работа Starlink в Украине оставляет желать лучшего. Один из украинских чиновников заявил, что на фронте сеть дает сильные сбои. Вполне возможно, что это из-за отключения связи во временно оккупированных территориях. Маск не хотел, чтобы к связи имели доступ и оккупанты.

По словам политолога Брамера, Маск рассказал ему о просьбе властей Украины включить Starlink на территории Крыма.

— Илон отказался, учитывая возможность эскалации, — заявил Ян.

Все это связанно с возможным разговором Маска с Путиным, который был перед публикациями Илона об мирном решении между Украиной и Россией. Миллиардер предложил отдать Крым РФ, а жителям Донбасса решить, в какой стране они хотят жить.

После этого Маска обвинили в общении Путина, но тот опроверг это, и заявил, что последний раз общался с диктатором 18 месяцев назад на тему космоса.

Теперь Бреммер уверяет, что Путин сказал Маску о возможном применении ядерного оружия, если Украина попытается вернуть себе законные территории Крыма. И глава Starlink делает все, чтобы не допустить этого.