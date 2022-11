Илон Маск призвал сотрудников Twitter готовиться к трудным временам. Миллиардер отменил удаленную работу для всех коллег.

Об этом Илон сообщил своим подчиненным в недавнем письме. Теперь сотрудники соцсети будут работать в офисе как минимум 40 часов в неделю — по 8 часов в день.

Маск заявил в письме, что нет возможности приукрасить сообщение, поэтому всем придется ожидать изменений офисной политики.

В обращении также указывается, что 40 часов в неделю в офисе касается всех, а исключения будут согласовываться лично с его одобрения.

Известно, что после приобретения Маском компании за $44 млрд, в Twitter грядут большие изменения.

Недавно Илон предупредил пользователей о том, что всех ждут глупые решения.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022