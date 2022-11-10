Илон Маск призвал сотрудников Twitter готовиться к трудным временам. Миллиардер отменил удаленную работу для всех коллег.

Об этом Илон сообщил своим подчиненным в недавнем письме. Теперь сотрудники соцсети будут работать в офисе как минимум 40 часов в неделю — по 8 часов в день.

Маск заявил в письме, что нет возможности приукрасить сообщение, поэтому всем придется ожидать изменений офисной политики.

Сейчас смотрят

В обращении также указывается, что 40 часов в неделю в офисе касается всех, а исключения будут согласовываться лично с его одобрения.

Известно, что после приобретения Маском компании за $44 млрд, в Twitter грядут большие изменения.

Недавно Илон предупредил пользователей о том, что всех ждут глупые решения.

— Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает, — признался миллиардер.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months. We will keep what works & change what doesn’t. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

Среди ожидаемых изменений — Маск сделает Twitter платным. Пользователям будет предложено использовать ежемесячную подписку, но о конкретных суммах пока речи не идет. По заявлению Маска, это необходимо для того, чтобы покрывать расходы компании.

Чтобы сократить расходы, глава Twitter уволил около 50% сотрудников.