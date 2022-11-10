Ілон Маск закликав співробітників Twitter готуватися до важких часів. Мільярдер скасував віддалену роботу для всіх колег.

Про це Ілон повідомив своїх підлеглих у нещодавньому листі. Тепер співробітники соцмережі працюватимуть в офісі як мінімум 40 годин на тиждень – по 8 годин на день.

Маск заявив у листі, що немає можливості прикрасити повідомлення, тож усім доведеться чекати змін офісної політики.

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У зверненні також зазначається, що 40 годин на тиждень в офісі стосується всіх, а винятки погоджуватимуться особисто з його схвалення.

Відомо, що після придбання Маском компанії за $44 млрд, у Twitter будуть великі зміни.

Нещодавно Ілон попередив користувачів про те, що на всіх чекають дурні рішення.

– Зверніть увагу, що Twitter робитиме багато дурниць у найближчі місяці. Ми збережемо те, що працює, і змінимо те, що не працює, – зізнався мільярдер.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months. We will keep what works & change what doesn’t. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

Серед очікуваних змін – Маск зробить Twitter платним. Користувачам буде запропоновано використовувати щомісячну підписку, але про конкретні суми поки не йдеться. За заявою Маска, це необхідно для того, щоби покривати витрати компанії.

Щоб скоротити витрати, глава Twitter звільнив близько 50% працівників.