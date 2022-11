Ілон Маск закликав співробітників Twitter готуватися до важких часів. Мільярдер скасував віддалену роботу для всіх колег.

Про це Ілон повідомив своїх підлеглих у нещодавньому листі. Тепер співробітники соцмережі працюватимуть в офісі як мінімум 40 годин на тиждень – по 8 годин на день.

Маск заявив у листі, що немає можливості прикрасити повідомлення, тож усім доведеться чекати змін офісної політики.

У зверненні також зазначається, що 40 годин на тиждень в офісі стосується всіх, а винятки погоджуватимуться особисто з його схвалення.

Відомо, що після придбання Маском компанії за $44 млрд, у Twitter будуть великі зміни.

Нещодавно Ілон попередив користувачів про те, що на всіх чекають дурні рішення.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022