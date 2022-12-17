Американский миллиардер Илон Маск восстанавливает аккаунты журналистов в соцсети Twitter после того, как их приостановка вызвала негативную реакцию.

Так, восстановление учетных записей произошло после того, как в сторону Маска посыпалась критика от чиновников, правозащитных групп и журналистских организаций из разных уголков земного шара.

Кроме того, в соцсети миллиардер провел опрос, в котором спросил у людей — следует ли восстановить приостановленные аккаунты. 58,7% ответили, что да и прямо сейчас. Об этом пишет The week.

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— Люди высказались. Блокировка учетных записей, которые доксировали мое местоположение, будет снята, — написал Маск в Twitter.

The people have spoken. Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Напомним, Twitter в четверг заблокировал аккаунты нескольких известных журналистов, ссылаясь на “доксинг”. Илон Маск, новый владелец социальной сети, заявил, что правила, запрещающие публикацию личной информации, распространяются на всех.