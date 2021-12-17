Самый богатый человек мира Илон Маск потерял почти $100 млрд за последний месяц. Об этом свидетельствует рейтинг богачей Bloomberg.

Так, пик его капитала зафиксировался 4 ноября 2021 года на отметке в $340 млрд, а уже 4 декабря сумма опустилась до отметки в $269 млрд. По состоянию на 17 декабря, состояние главы крупных корпораций сократилось до $243 млрд.

На втором месте — глава Amazon и Blue Origin Джеф Беззос, который может похвастаться $194 млрд.

Это случилось по причине продаж акции Tesla — с ноября Маск начал прощаться с ценными бумагами, чтобы иметь возможность выплатить налог на миллиардеров — новый закон на территории США. Изменения вынуждают владельцев акций платить налог, если бумаги подорожали, даже если их не будут продавать.

Ранее Маск уже заявлял, что он не получает заработной платы за руководство SpaceX и Tesla — его капитал напрямую зависит от стоимости ценных бумаг — отличная мотивация для работы.

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Еще в конце осени миллиардер был на слуху — он стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, побив рекорд рейтинга журнала.

Маск — третий по счету человек, капитал которого превысил отметку в $300 млрд.

В декабре авторитетные издания Financial Times и Time признали главу Tesla человеком года.