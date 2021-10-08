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Илон Маск раскрыл свою главную мечту: Взорвет мой мозг

8 октября 2021, 13:49 Микола Олефіренко
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Глава Tesla Илон Маск рассказал о своих мечтах. Миллиардер хочет создать сверхзвуковой самолет на электродвигателях. 

— Я умираю от желания создать реактивный электрический самолет уже долгое время, но работа над еще одним проектом просто взорвет мой мозг, — заявил глава SpaceX.

Во всем мире сейчас занимаются разработкой электрических самолетов и летающих авто VTOL или eVTOL. 

К примеру, в 2021 году авиастроительная компания Airbus представила летающее такси CityBus NextGen. Новый аппарат способен перевозить до 4 пассажиров с крейсерской скоростью до 120 км/ч.

Также компания Hyundai планирует запустить сеть летающих такси в 65 городах мира. Первую базу для взлета и посадки планируют открыть в городе Ковентри (Англия). Она начнет работать в начале 2022 года.

Маск не спешит отказывать от создания новой компании для производства электрических самолетов. К тому же, наработки для производства аккумуляторов Tesla могут поспособствовать этой идее. 

Сейчас глава Tesla занят судебными разбирательствами с конкурентами. В начале октября компания Илона подала в суд на корпорацию Rivian за якобы кражу секретных документов о новых разработках.

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