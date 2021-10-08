Глава Tesla Илон Маск рассказал о своих мечтах. Миллиардер хочет создать сверхзвуковой самолет на электродвигателях.

I’m so dying to do a supersonic, electric VOTL jet, but adding more work will make my ???? ???? — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2021

— Я умираю от желания создать реактивный электрический самолет уже долгое время, но работа над еще одним проектом просто взорвет мой мозг, — заявил глава SpaceX.

Во всем мире сейчас занимаются разработкой электрических самолетов и летающих авто VTOL или eVTOL.

К примеру, в 2021 году авиастроительная компания Airbus представила летающее такси CityBus NextGen. Новый аппарат способен перевозить до 4 пассажиров с крейсерской скоростью до 120 км/ч.

Также компания Hyundai планирует запустить сеть летающих такси в 65 городах мира. Первую базу для взлета и посадки планируют открыть в городе Ковентри (Англия). Она начнет работать в начале 2022 года.

Маск не спешит отказывать от создания новой компании для производства электрических самолетов. К тому же, наработки для производства аккумуляторов Tesla могут поспособствовать этой идее.

Сейчас глава Tesla занят судебными разбирательствами с конкурентами. В начале октября компания Илона подала в суд на корпорацию Rivian за якобы кражу секретных документов о новых разработках.