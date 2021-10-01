Житель Китая подал в суд на Tesla за мошенничество, и выиграл дело. Компания продала мужчине подержанную Model S в ужасном состоянии, и теперь обязана выплатить крупную сумму в качестве компенсации.

Суд Пекина признал Tesla виновной у содеянном. В иске сообщается, что корпорация скрыла истинное состояние электрокара, размещая объявление на официальной платформе подержанных авто. Компания описала состояние автомобиля как “транспортное средство без серьезных повреждений”.

В мае 2019 года мужчина купил эту Model S за $58 700, и спустя время она сломалась. Он обратился в службу поддержки Tesla с просьбой заменить авто, но ему отказали.

После отправки электрокара на экспертизу, мужчина обнаружил, что автомобиль уже участвовал в ДТП, после которого транспорт подвергался капитальному ремонту.

Суд стал на сторону водителя, и теперь компания Маска должна возместить всю стоимость авто и трехкратную компенсацию — общая сумма достигла $233 тыс.

Эта ситуация нанесет очередной удар по репутации Tesla на китайском рынке. Ранее компания уже отзывала 300 тыс. авто из-за неисправностей, а за последние года было несколько случаев возгорания авто.

Сам же Маск раньше заявлял о неудачах во время управления компанией. Из-за неисправности аккумуляторов китайских Tesla было принято решение снизить максимальную мощность авто. Из-за этого китайские водители вынуждены ждать зарядки авто намного дольше.