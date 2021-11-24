Компания Tesla смогла собрать около 1,2 млн предзаказов на электрический пикап Cybertruck. Компания заработает около $80 млрд на автомобиле, который даже не поступил в производство.

Не секрет, что в ноябре 2019 года Илон Маск представил этот долгожданный автомобиль. Глава Tesla смог удивить публику новым авто — пикап выглядел футуристично, а его мощность и запас хода в 800 км заставила фанатов сделать погромное количество предзаказов.

Еще два года назад Маск заявлял, что производство должно было начаться в 2021 году, но Tesla перенесла начало процесса на 2022 год. Помимо направления всех ресурсов на производство Model Y, в 2021 году корпорация столкнулась с дефицитом компонентов. Согласно лучшим прогнозам компании, собирать тысячи Cybertruck начнут в конце следующего года.

И даже после неутешительных прогнозов, компания продолжает получать огромное количество заявок на предзаказ.

По данным аналитиков, в мае 2021 года количество бронирований превысило 1,27 млн заказов.

Ранее Tesla озвучивала цену на авто — от 58 тыс. долларов. Это значит, что компания заработает около $80 млрд, если все предзаказы будут выполнены.

За время ожидания выхода авто, у Cybertruck уже появилось несколько электрических конкурентов — Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и GMC Hummer EV.