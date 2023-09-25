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Илон Маск пофантазировал над именем для сына с помощью мема

25 сентября 2023, 10:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Глава Tesla Илон Маск пофантазировал над именем для сына с помощью мема. Миллиардер часто публикует смешные картинки, но игра слов от Илона, связанная с детьми, может приобрести серьезный характер.

Так, отец десяти детей опубликовал в сервисе X (Twitter) мем, где герой вселенной Marvel Тони Старк говорит, что назовет своего сына Физикой, чтобы стать отцом физики.

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Шутка выглядит простой, но не в случае с Маском. Глава Tesla импонирует личность героя фильма — он одиозный миллиардер, который делает прорыв в науке и для всего мира не кажется скучным. Параллели между Илоном и Тони очевидны.

Также глава X очень оригинально подходит к именам своих новорожденных детей. К примеру, общих детей с певицей Граймс зовут X Æ A-Xii и Экса Дарк Сидерель. 

Недавно стало известно, что в Маска и Граймс есть еще один ребенок. Третьего малыша также назвали необычно — его имя Тау Техно Механикус. Примечательно, что миллиардер и певица скрывали новость о пополнении в семье до последнего.

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