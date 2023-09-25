Глава Tesla Ілон Маск пофантазував над ім’ям для сина за допомогою мема. Мільярдер часто публікує смішні картинки, але гра слів від Ілона, пов’язана з дітьми, може набути серйозного характеру.

Так, батько десяти дітей опублікував у сервісі X (Twitter) мем, де герой всесвіту Marvel Тоні Старк каже, що назве свого сина Фізикою, щоб стати батьком фізики.

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Жарт виглядає простим, але не у випадку з Маском. Очільнику Tesla імпонує особистість героя фільму – він одіозний мільярдер, що робить прорив у науці і для всього світу не здається нудним. Паралелі між Ілоном і Тоні очевидні.

Також глава X дуже оригінально підходить до імен своїх новонароджених дітей. Наприклад, спільних дітей зі співачкою Граймс звуть X Æ A-Xii та Екса Дарк Сідерель.

Нещодавно стало відомо, що у Маска і Граймс є ще одна дитина. Третього малюка також назвали незвично – його ім’я Тау Техно Механікус. Примітно, що мільярдер і співачка приховували новину про поповнення в родині до останнього.