Американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (Клэр Буше) в третий раз стали родителями. Имя мальчика, которого родила суррогатная мать, Тау Техно Механикус.

Информация об этом появилась в биографии генерального директора Tesla, написанной журналистом Уолтером Исасоном. Также в аккаунте Pop Base в соцсети X (Twitter) появился пост, в котором говорится, что ребенок получил имя Техно Механикус. Маск подтвердил это.

— Тау Техно Механикус. Окружность, диаметр, — написал Илон.

Tau Techno Mechanicus Сейчас смотрят Circumference/Diameter — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2023

Ни Маск, ни Граймс не говорили о том, что ждут третьего совместного ребенка. У эск-возлюбленных также есть сын X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв), родившийся в мае 2020 года и дочь Экса Дарк Сидерель, которая появилась на свет в декабре 2021-го.

Кроме того, Маск также является отцом шестерых детей, которых ему родила экс-супруга, канадская писательница Жюстин Уилсон. Также известно, что он является отцом двойняшек от его сотрудницы Шивон Зилис.

Таким образом у бизнесмена 11 детей, однако его первенец умер на 10-й неделе жизни.