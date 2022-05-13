Илон Маск приостановил сделку с Twitter — акции компании рухнули на 19%

Илон Маск приостановил сделку на $44 млрд о покупке Twitter из-за проверки фейковых аккаунтов.

— Сделка Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамовые/фейковые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей, — написал Маск.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

После этого заявления акции компании Twitter на предварительных торгах упали на 19%, пишет CNBC.

Ранее Twitter подсчитал, что количество фейковых или спам-аккаунтов составляет менее 5% ее монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года.

Сам Илон Маск называл одним из его приоритетов — удаление спам-ботов с платформы.