Илон Маск временно потерял статус самого богатого в мире человека

Илон Маск на короткое время лишился статуса самого богатого человека в мире. Миллиардер уступил лидерство своему главному конкуренту — Бернару Арно. Об этом свидетельствует рейтинг самых богатых людей мира от Forbes.

Так, на 7 декабря состояние главы Tesla, SpaceX, Starlink, Tiwtter и Nauralink упало ниже $186 млрд. В то же время Бернар Арно, владеющий брендами Louis Vuitton, Moët и Hennessy, смог заработать свыше $186 млрд.

Впрочем, это длилось недолго — теперь у Маска больше на $100 млн.

Сейчас смотрят

Напомним, что миллиардер занимал первое место с сентября 2021 года. В ноябре 2021 года он стал первым человеком в мире, чьи активы превысили отметку в $300 млрд.

Впрочем, в 2022 году Илон постепенно теряет деньги. За последние 11 месяцев он потерял $100 млрд. Всему виной акции Tesla, которые составляют огромную долю его капитала. Также на богатство повлияло и приобретение Twitter за $44 млрд. Илон не хотел вкидывать свои деньги, но после судебных разбирательств пошел на этот шаг.

Теперь миллиардеру нужно думать, как вернуть прибыль от Twitter после того, как компании отказались от рекламы внутри сервиса.