Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после того, как чиновника навсегда забанило бывшее руководство соцсети. На такой шаг миллиардер пошел после голосования, где судьбу учетной записи решали пользователи.

И хотя Маск разблокировал Трампа совсем недавно, на страницу бывшего главы государства подписано уже 25 млн человек.

Напомним, что ранее Маск попросил фанатов дать свою реакцию на возможность восстановления аккаунта для политика. В ходе опроса было подсчитано чуть более 15 млн голосов, при этом 51,8% проголосовали За.

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— Народ высказался. Трамп будет восстановлен, — написал Маск в Twitter

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Напомним, что бывшему президенту США навсегда запретили пользоваться Twitter после захвата Капитолия 6 января 2021 года — тогда Трампа обвиняли в поощрении бунта.

Впрочем, даже сам Маск заявил, что голосование трудно назвать честным, ведь огромное количество голосов “накрутили” с помощью ботов.

Примечательно, что сам Трамп не очень заинтересован в возращение в Twitter.

— Я не вижу для этого никаких причин, — заявил чиновник.

Ранее Дональд заявил, что снова хочет стать президентом США в 2024 году, а также похвалил Маска. Он заявил, что миллиардер всегда ему нравился, но раскритиковал Twitter из-за ботов, которые заполонили соцсеть.

Впрочем, пока у Маска дела с новой компанией идут не очень — ранее миллиардер уволил около 50% всех сотрудников, а затем поставил ультиматум тем, кто остался. Маск требует от работников Twitter работать усерднее или же увольняться. Не исключено, что соцсеть может стать банкротом.