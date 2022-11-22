Илон Маск потерял более $100 млрд за 2022 год. Все из-за акций Tesla, которые составляют львиную долю капитала главы компании.

Так, ценные бумаги производителя электрокаров упали в цене до рекордного показателя за два года.

Впрочем, Илон до сих пор остается самым богатым человеком в мире с состоянием около $170 млрд — об этом свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg. За вчерашний день Маск потерял почти $9 млрд.

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И пока акции Tesla снова не возрастут в цене, у его конкурентов есть все шансы обойти его в списке богачей. К примеру, основатель компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно владеет $157 млрд.

Впрочем, пик богатства Илона приходился на конец 2020 года — тогда его состояние оценивали в $340 млрд.

Вся проблема в трудностях, с которыми столкнулась Tesla — речь идет об ограничениях из-за Covid-19 в Китае. Также производителю пришлось отозвать около 300 тыс. авто из-за неисправных задних фонарей.

Так, акции Tesla упали в цене на 52% в 2022 году. На капитал Маска также повлияло и приобретение Twitter за $44 млрд. Компания потеряла около 60% своей рабочей силы, а рекламодатели не спешат пользоваться услугами соцсети, пока ситуация не стабилизируется.

Не исключено, что Twitter может обанкротиться — об этом глава компании предупредил своих подчиненных. Сейчас у соцсети явно не лучшие времена, и нужно срочно найти средство заработка.