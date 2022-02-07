К Земле приближается астероид размером с футбольное поле. Так, сближение с нашей планетой состоится 8 февраля.

По данным NASA, ширина космического объекта 2007 UY1 составляет 150 метров. Теоретически, он может нанести ущерб планете, если столкнется с ней. К Земле он приблизится на расстояние в 5,3 млн км. Для сравнения, Луна находится к нам ближе в 14 раз.

Инструмент NASA для отслеживания потенциально опасных космических объектов показал, по какой траектории астероид приближается к Земле. Он принадлежит к группе Атон — его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

Астрономы уверены, что шансов на столкновение минимальны. Впервые астероид был обнаружен в 2007 году, и по расчетам ученых, снова приблизится к Земле уже в 2029 году.

Но NASA обязана оповещать о подобных астероидах, если они приблизятся к Земле на расстояние меньше 7,5 млн км.

Чтобы иметь запасной план на случай уничтожения Земли, ученые NASA хотят изучить Венеру для потенциальной колонизации. Это вторая по счету планета от Солнца, и в теории, на ней тоже возможно жить. Сейчас в приоритете разработка планов, которые позволят выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении планеты.