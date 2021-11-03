Американский рэп-исполнитель Jay-Z и муж певицы Бейонсе завел аккаунт в Instagram.

Jay-Z был одним из немногих звезд, которого не было в популярной сети, однако, по всей видимости, музыкант все же решил идти в ногу со временем и зарегистрировался в Instagram.

Менее чем за день на профиль 51-летнего Jay-Z подписалось 2 млн пользователей. Также рэпер разместил свою первую публикацию и уже получил галочку, подтверждающую верификацию аккаунта.

Пока что единственный пост музыканта посвящен картине Тем больнее падать (The Harder They Fall). Jay-Z опубликовал постер киноленты. Публикация собрала более 630 тыс. лайков и более 30 тыс. комментариев.

Рэпер в свою очередь подписался лишь на один профиль — своей жены Бейонсе.

Стоит отметить, что сегодня состоялась премьера фильма Тем больнее падать, в котором Jay-Z выступил в роли режиссера. Главную роль в картине исполнил американский актер Джонатан Мэйджорс.

Напомним, что в конце августа американская актриса Анджелина Джоли завела акаунт в Instagram. Свою первую публикацию звезда посвятила ситуации в Афганистане.

Джоли поделилась письмом девушки-подростка о жизни после прихода к власти радикального движения Талибан.

Сейчас в аккаунте Анджелины уже 15 публикаций и более 11 млн подписчиков.