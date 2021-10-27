Киберполиция нашла создателя фейкового приложения Дія. С помощи сервиса пользователи могли создавать поддельные документы для покупки, алкоголя сигарет, а также использовать ненастоящий QR-код Covid-сертификата.

Злоумышленником оказался 21-летний житель Запорожской области, который самостоятельно разработал приложение с целью дальнейшей продажи. Создатель сервиса продавал файл приложения за 100 грн с помощью популярного мессенджера, указывая в рекламе о возможности покупки алкоголя и табачных изделий с помощью поддельных документов.

Мошеннику грозит до 6 лет лишения заключения.

Сейчас правоохранительные органы пытаются пресечь дальнейшее распространение данного приложения — для этого необходимо заблокировать каналы и чаты. По данным киберполиции, правоохранительные органы также будут устанавливать личности купивших фейковый сервис.

В официальном канале Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова уже отреагировали на разоблачение мошенника, и предложили отправить его на исправительные работы.

— Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона, — сообщается в канале Федорова.

Напомним, что поддельный сервис визуально напоминал приложение Дія, с помощью которой можно предоставлять свои документы. В фейковом приложении можно редактировать данные — фотографии, имя, фамилию и возраста. В одном из разделов также есть ненастоящий QR-код Covid-сертификата, который визуально напоминает оригинал. Правда, если его попробовать сканировать — данные будут отображаться некорректно.

Эксперты уверяют, что бороться с такими приложениями можно. Для этого необходимо ограничить доступ таких сервисов к информации с государственных реестров.