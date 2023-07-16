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Інтернет

Грошовий потік негативний: Ілон Маск заявив, що доходи від реклами у Twitter впали

16 Липня 2023, 17:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ілон Маск
Джерело: Getty Images

Мільярдер Ілон Маск, який є власником Twitter, повідомив, що доходи від реклами в соцмережі впали на 50%.

У своєму акаунті Twitter він написав, що грошовий потік все ще не відповідає його очікуванням.

– Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж у нас буде розкіш чогось іншого, – сказав Маск.

Ще у квітні Ілон Маск говорив, що Twitter не приносить прибутку, проте вони перестали йти в мінус, і якби тенденція збереглася, вони б уже отримували дохід.

Нещодавно мільярдер призначив нового генерального директора компанії Лінду Яккаріно. Ймовірно, він робить ставку на її рекламний досвід, щоб повернути рекламодавців.

Поки що доходи Twitter від реклами в США за п’ять тижнів з 1 квітня по перший тиждень травня знизилися на 59% порівняно з минулим роком.

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Раніше Twitter оголосив, що творці контенту зможуть отримувати частину доходу від реклами сайту, мабуть, щоб спонукати більше творців приєднатися до сайту.

Щоб мати право на участь, у автора повинна бути галочки і не менше п’яти мільйонів переглядів своїх твітів кожні три місяці.

Джерело
CNN
Теги
Twitter Ілон Маск
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