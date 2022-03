Компания Epic Games поделилась итогами первых суток благотворительной акции в игре Fortnite. Геймеры собрали $36 млн на помощь нашей стране.

Together we’ve already raised $36 million USD for humanitarian relief for Ukraine. The funds will go to @UNICEF, @WFP, @Refugees, @DirectRelief. pic.twitter.com/JQESsGxDVt

— Fortnite (@FortniteGame) March 21, 2022