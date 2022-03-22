Компания Epic Games поделилась итогами первых суток благотворительной акции в игре Fortnite. Геймеры собрали $36 млн на помощь нашей стране.

— Вместе мы уже собрали 36 миллионов долларов США для гуманитарной помощи Украине. Средства передадут Direct Relief, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детскому фонду ООН и Всемирной продовольственной программе, — заявила компания в Twitter.

Напомним, что благотворительная акция от Epic Games началась с 20 марта, а закончится 3 апреля. За это время все вырученные средства с внутриигровых покупок геймеров Fortnite пойдут на помощь Украине. Это касается скинов, подписок, подарочных сертификатов и косметических наборов.

Аналогично поступила и компания Microsoft — выручку с Fortnite с донатов владельцев Xbox также отправят на помощь нашей стране.

Впрочем, для жителей РФ эта популярная видеоигра уже недоступна. Многие крупные игровые компании покинули страну-агрессора, делая невозможным продажу своей продукции для геймеров России. Даже крупнейшие игровые библиотеки ввели свои санкции — купить игры в Steam, GOG и Epic Games теперь нельзя с РФ. Аналогично поступили и организаторы киберспортивных мероприятий.