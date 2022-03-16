Из российского App Store массово удаляют приложения: iPhone превращается в кирпич

Из магазина App Store для жителей россии удалили около 7 тыс. мобильных приложения с начала вторжения в Украину 24 февраля. Так, многие компании решили не сотрудничать с агрессором — от этого пострадали владельцы iPhone, планшетов iPad и другой продукции Apple.

По данным аналитической компании Sensor Tower, в РФ эти приложения скачали в общей сложности около 218 млн раз. Примечательно, что в рейтингах самых популярных приложений в App Store России оказались VPN, с помощью которых можно обойти блокировку.

И хотя Apple самостоятельно удаляет устаревшие и ненужные приложения, с 24 февраля количество таких сервисов было вдвое больше.

К примеру, с 1 по 14 февраля было удалено всего 3 404 сервиса.

Аналогичная ситуация и в Беларуси — с начала войны в Украине с их App Store исчезло 5 900 приложений.

Так, именно игровой мобильный рынок активно покидает Россию — это самая популярная категория в магазине Apple. Так, теперь РФ покинули такие гиганты — Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и многие другие. Популярные игры также покинули этот неблагоприятный локальный рынок — Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day. Для сравнения, только в России Clash of Clans на сегодня было установлено 36 миллионов раз на iOS и Android.