Google — это не только крупнейшая поисковая система в мире, но и производитель смартфонов, а также владелец YouTube и множества других полезных сервисов.

Масштабы компании трудно переоценить, а ее услугами пользуются миллионы людей ежедневно. Однако большинство из них не знают о секретах, которыми наполнена поисковая система.

Факты ICTV составили топ сервисов и фишек Google, которые облегчат вам жизнь.

Калькулятор Google

Тем, кому надо быстро посчитать сложные математические уравнения, рекомендуем воспользоваться калькулятором поисковика. Для этого достаточно ввести в строку поиска слово Калькулятор, и корпорация с удовольствием предложит воспользоваться ее услугами.

Звучание разных животных и птиц

Отличный сервис для тех, кто хочет узнать, какие звуки издают различные животные. С его помощью ребенок сможет узнать о мире животных немного больше. Нужно просто ввести запрос Какие звуки издает сова (или любое другое животное), и Google отобразит полезную информацию.

Пищевая ценность любого продукта

С помощью поисковика Google можно следить и за фигурой. Сервис подробно расскажет о продукте или напитке, отображая показатели жиров и калорий. Достаточно ввести в строку название продукта, и вы сразу увидите подробную информацию.

Онлайн-уровень для ремонта дома

Google поможет и строителям, у которых под рукой не оказалось уровня. Чтобы воспользоваться калибровкой, необходимо ввести со смартфона в поисковике фразу Bubble Level, и воспользоваться услугами сервиса.

Подбросить монетку

Очередной полезный сервис от Google — каждый желающий сможет подбросить монетку, чтобы случайность позволила выиграть спор или сделать правильный выбор. Для этого нужно ввести flip a coin, и случайность решит вашу судьбу.

Поиск с диапазоном чисел

Выбрать бытовую технику теперь можно с фильтрами прямо в поисковике. Для этого достаточно ставить две точки между границами цен. К примеру Купить телефон от $400..700.

Конвертор величин

Google поможет быстро перевести мили в километры, футы в сантиметры.

Конвертор валют

Каждый желающий сможет конвертировать валюты максимально быстро. Для этого нужно ввести поиск по типу Курс доллар к гривне, и указать нужную сумму для конвертации.

Время по стране или городу

Сервис позволяет быстро узнать местное время в любой стране или городе. Для этого следует ввести в поиск запрос по типу Время в Китае, и поисковик быстро отобразит местное время, основываясь на часовом поясе.

Прогноз погоды

Google также уделяет больше внимание погоде. Для этого нужно ввести запрос по типу Погода в Киеве, и получите не только прогноз на сегодня, но и на всю неделю.