Крупнейший в мире видеохостинг YouTube тестирует новую функцию для подписчиков Premium — теперь клипы и ролики можно будет скачать прямо с сайта.

Тестирование будет проходить до 19 октября, и функция пока что доступна только платным подписчикам сервиса.

Кнопка Загрузить под видео появится во всех современных браузерах, в том числе и мобильных. Правда, скачанные видео нельзя просмотреть со встроенного плеера в смартфоне.

Другими словами, ролик не будет сохраняться на жестком диске устройства, и после отказа от продления подписки YouTube Premium ролик удалится.

Пользователи смогут просматривать видео даже в автономном режиме — например, в самолете.

Напомним, что аналогичная технология используется в YouTube Music — сервисе, где пользователи смогут скачивать кэш музыки, а затем прослушивать песни без подключения к интернету.

Ежемесячная стоимость подписки YouTube Premium для жителей Украины — 99 грн, а семейная подписка для нескольких устройств — 149 грн.

Google продолжает делать свои сервисы удобнее для миллионов людей. Некоторые приложения таят в себе кучу секретных функций, о которых пользователи даже не догадываются. К примеру, поисковик может отображать курс валют, погоду, и даже считать с помощью встроенного калькулятора.