Компания Google пришла на помощь Украине в борьбе с фейками о войне — поисковик выделит на этот процесс $10 млн. Об этом заявил руководитель подразделения в Европе, Ближнем Востоке и Африке Мэтью Бриттин. Это критически важно на фоне полномасштабного вторжении России.

По словам Мэтью, $10 млн — это не первая финансова помощь для Украины от компании. Google уже пожертвовал $35 млн на гуманитарную помощь жителям нашей страны, а также $10 млн польским компаниям, которые контактируют с украинскими беженцами.

Что касается борьбы с дезинформацией, Бриттин отметил важность предоставления только правдивой информации, ведь это вопрос жизни и смерти в условиях войны.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее рассказывала о том, как получить доступ к информации в условиях отключения интернета и мобильной сети. Это может спасти жизни тем, кто находится на временно оккупированных территориях.

К примеру, можно использоваться радио, и подключаться к средним частотам — власти страны имеют возможность передавать информацию таким образом. Также Маляр рассказала, что несколько министерств, включая силовые, работают над тем, чтобы информация доставлялась и другими способами.

Правда, о самих системах Маляр решила не рассказывать, чтобы лишний раз не подвергать опасности. После победы украинцам расскажут все подробности.