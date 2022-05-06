Компанія Google прийшла на допомогу Україні у боротьбі з фейками про війну – пошуковик виділить на цей процес $10 млн. Про це заявив керівник підрозділу в Європі, Близькому Сході та Африці Метью Бріттін. Це критично важливо на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

За словами Метью, $10 млн – це не перша фінансова допомога Україні від компанії. Google вже пожертвував $35 млн на гуманітарну допомогу мешканцям нашої країни, а також $10 млн польським компаніям, які контактують з біженцям.

Що стосується боротьби з дезінформацією, Бріттін наголосив на важливості надання лише правдивої інформації, адже це питання життя та смерті в умовах війни.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше розповідала про те, як отримати доступ до інформації в умовах відключення інтернету та мобільної мережі. Це може врятувати життя тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Наприклад, можна використовувати радіо, і підключатися до середніх частот – влада країни має можливість передавати інформацію таким чином. Також Маляр розповіла, що кілька міністерств, включаючи силові, працюють над тим, щоби інформація доставлялася й іншими способами.

Щоправда, про самі системи Маляр вирішила не розповідати, щоб зайвий раз не наражати на небезпеку. Після перемоги українцям розкажуть усі подробиці.