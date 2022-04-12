Компания Google создает фонд поддержку украинских стартапов на $5 млн. Это поможет развиваться нашей стране в период войны с Россией.

Об этом заявили в Минцифре со ссылкой на блог фонда Google.

— В Украине есть мощное и активное сообщество стартапов, но из-за длительной войны экономика и бизнес сталкиваются с серьезными проблемами. Google поможет украинским предпринимателям развивать бизнес и укреплять община во время войны, а также продолжить работу после победы, — рассказали в министерстве.

Подать заявку можно по ссылке.

Так, выбранные стартапы получат финансовую поддержку до $100 000, а Google предоставит свое менторство и использование облачных сервисов Google Cloud.

В Минцифре рассказали, что заявку на получение помощи могут подать авторы стартапов, которые были созданы и базировались в Украине до 24 февраля этого года, а также прошли тестирование (MVP) и имеют доказанную доходность.

В Министерстве отметили, что приоритетность будут давать тем идеям, которые несут социальную миссию.

В случае получении денежной помощи, основатель стартапа сможет восстанавливать и развивать свой бизнес, а также решать проблемы и бороться с кризисом.

Напомним, что для украинцев доступны бесплатные IT-курсы, где можно освоить востребованные профессии даже на фоне войны с Россией.