Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях могут получить доступ к информации при отсутствии интернета и мобильной связи. О ситуации Маляр рассказала во время телемарафона.

— Жителям временно оккупированной территории стоит прочесть инструкцию от Госспецсвязи. Если нет доступа к интернету и мобильной связи — советуют включать радио на средних волнах. По этим частотам мы можем передавать информацию на временно неподконтрольные территории, — рассказала заместитель министра обороны.

Анна добавила, что несколько министерств, включая силовые и информационные работают над тем, чтобы информация доставлялась и другими путями.

— У нас еще до войны были созданы подразделения, которые занимались донесением информации различными способами. Идет речь не об интернете или СМИ — это совершенно другая система. Сейчас она под управлением ВСУ. Однако это не публичная работа, о которой можно сейчас говорить. После победы мы обязательно об этом расскажем больше, — добавила Маляр.

По состоянию на начало мая, оккупанты отключили связь в двух областях Украины — Запорожской и Херсонской. Российские военные оборвали волоконно-оптические магистральные линии и отключили от электричества оборудование операторов в этих регионах.