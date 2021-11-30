Компания Google объявила победителей конкурса Google Play’s Best of 2021, в котором определяют лучшие приложения для Android. Речь идет не только о сервисах и играх для смартфонов, но и для планшетов, часов и телевизоров.

Как оказалось, рекордной популярностью пользовались приложения для личностного роста. Награду в номинации Лучшее приложение 2021 года получило приложение Balance, которое помогает пользователям медитировать.

Победителем в номинации Лучшая игра 2021 года стал проект Pokémon UNITE, который предлагает пользователям увлекательный динамичный геймплей и кроссплатформенность.

Также пользователи сервиса могли повлиять на выбор победителей. Так, лучшим приложением по мнению владельцев Android-устройств стал стриминговый сервис Paramount+, а среди игр — приложение Garena Free Fire MAX.

Все эти приложения пользуются огромной популярностью среди Android-пользователей. И пусть производители смартфонов сейчас испытывают дефицит компонентов, миллионы людей по всему миру активно используют девайсы на ОС от Google.

Эти игры можно скачать практически на каждый смартфон и не беспокоиться о безопасности. Но некоторые приложения из Google Play могут воровать данные пользователей. К примеру, более 300 тыс. человек установили на свои устройства вирусы, которые воруют пароли и банковские данные. В отличие от обычных вирусов, этот вредоносный код активизируется только после установки на смартфон — так он обходит систему защиты Google Play.