Популярный мессенджер WhatsApp может получить полноценную версию для компьютера без использования смартфона. Компания тестирует новые функции, которые скоро могут стать доступными для пользователей.

Известно, что сейчас десктопная версия WhatsApp доступна только при наличии телефона, который должен быть включен. Если смартфон разряжается — нельзя пользоваться мессенджером на компьютере.

Сейчас новая функция находится на стадии бета-теста, и практически каждый может уже оценить изменения. Для этого нужно подключить свои девайсы с помощью настроек. И хотя для установки соединения нужна веб-версия, после подключения можно использовать полноценное приложение.

По данным WhatsApp, новая версия сервиса доступна с некоторыми ограничениями — пока что нельзя отвечать на звонки, если вызов поступает через устаревшую версию мессенджера.

Не только в WhatsApp готовят крупные изменения. Компания Facebook, которая владеет мессенджером, также объявила о глобальных обновлениях — теперь корпорация будет называться Meta, а в планах Цукерберга — создать полноценную мета-вселенную. Правда, кроме амбициозных разговоров руководителя компании пользователям ничего нового не показали.

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что ребрендинг может способствовать улучшению репутации Facebook после случаев дезинформации, сбоев во время модерации контента и разоблачения негативного влияния соцсетей на психическое здоровье людей.