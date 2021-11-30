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Воруют банковские данные: Google Play заполонили приложения-вирусы

30 ноября 2021, 14:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Воруют банковские данные: Google Play заполонили приложения-вирусы
Источник: Unsplash

Эксперты по кибербезопасности компании ThreatFabrick заявили, что более 300 тыс. владельцев Android-смартфонов установили вредоносный вирус, который ворует банковские данные. Код под названием Anatsa прячется в приложениях, которые доступны для скачивания с Google Play.

Речь идет о поддельніх сканерах QR-кода, фитнес-трекерах и в приложениях для работы с криптовалютой. Все эти сервисы имели рабочий функционал, чтобы не вызвать подозрения у жертв.

В отличие от обычных вирусов, этот вредоносный код активизируется только после установки на смартфон — так он обходит систему защиты Google Play. Владельцу предлагается обновить программу, после чего устройство подключается к серверу злоумышленников.

После внедрения в систему, он способен воровать банковские данные — Anasta включает режим записи экрана, узнает имена и пароли к банковским приложениям. Весь процесс абсолютно незаметен для владельца устройства.

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Не только вирусы могут помочь хакерам воровать деньги или информацию у жертв — пользователи учетных записей и сами не беспокоятся о защите данных. Эксперты назвали самые популярные пароли для аккаунтов за 2021 год. Как оказалось, комбинацией из набора цифр 123456 пользовались более 103 млн раз.

Источник
ThreatFabrick
Теги
Android , Google , Google Play
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