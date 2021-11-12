Журнал Time опубликовал список лучших изобретений в 2021 году. Среди них — гибкий смартфон, беспилотный грузовик и бумажная камера.

Озвучка текста без чтения

Чтение может стать серьезной проблемой для десятков миллионов людей. Новое устройство OrCam Read за $1 990 может читать вслух любой фрагмент текста. Пользователю достаточно нацелить лазер на нужную часть текста, и девайс моментально прочтет его вслух на нужном языке.

Альтернатива звонку в полицию или скорую

В сети появилось приложение Subdial, которое может стать полноценной альтернативой звонку в 911. Благодаря ему можно получить помощь в различных ситуациях, в которых ни полиция, ни медики не смогут помочь по тем или иным причинам.

Передовые очки виртуальной реальности

Lenovo ThinkReality A3 Smart – это очки виртуальной реальности, которые позволят быть на шаг ближе к своим близким и бизнес-партнерам даже на расстоянии.

Экологически чистая бумажная камера

Paper Shoot Camera понравится любителям фото и видеосъемки. Камера уникальна благодаря не только своей компактности, но и экологичности — корпус выполнен из бумаги, так что в эксплуатации есть некоторые ограничения.

Уникальный складной смартфон

Флагманский смартфон Galaxy Fold 3 от Samsung, который может складываться и раскладываться. И хотя такие гаджеты уже на рынке несколько лет, южнокорейской компании удалось существенно усовершенствовать все технологии для работы смартфонов со складным экраном.

Надежная поисковая система

С помощью Neeva можно искать нужную информацию и контент в сети без страха за свою личную информацию. Сервис покажет результаты без реклам и лишней информации, что поможет сфокусироваться только на нужном контенте. Правда, за использование сервиса придется платить.

Беспилотный электрический грузовик

Уникальный грузовой транспорт Einride позволяет транспортировать контейнеры и другие габаритные вещи. Его особенность — экологичность и беспилотное управление. Для перевозок больше не нужен водитель.

Огромный 3D-принтер

Relativity Space — это самый большой 3D-принтер, который использует металл. С его помощью можно делать различные сложные компоненты, которые невозможно сварить или вырезать. Он способен делать различный транспорт без гаек и болтов — к примеру, создать ракету за два месяца.