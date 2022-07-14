Украинская писательница Лина Костенко стала кавалером Ордена Почетного легиона. Этой чести она была удостоена в посольстве Французской Республики в Киеве.

День для вручения выбрали не просто так — 14 июля отмечается Национальный праздник Франции. Награду Костенко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

О важном для писательницы событии заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

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— Это самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги. Горжусь тем, что имеем честь жить с Вами в одно время, — прокомментировал снимок писательницы чиновник.

К поздравлениям присоединился и мэр Киева Виталий Кличко — он присутствовал на церемонии и вручил легенде цветы.

— Для меня Лина Васильевна – олицетворение духа и достоинства украинского народа. Человек, который никогда не ломался под времена и обстоятельства, а также не изменяла своим принципам. Ее творчество вдохновляло и вдохновляло украинцев бороться за свободу и никогда не опускать руки, и это очень важно, — заявил Кличко.

Сейчас Лине Костенко 92 года — ее вклад в культуру Украины невозможно переоценить — произведения писательницы не теряют актуальности, а ее интимную лирику знает каждый украинец. Ознакомиться с лучшими цитатами Лины Костенко можно на Фактах ICTV.