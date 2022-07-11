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Енергодар — це Україна! ТНМК посвятили мощный трек временно оккупированному городу

11 июля 2022, 14:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Енергодар — це Україна! ТНМК посвятили мощный трек временно оккупированному городу

Группа ТНМК (Танок на майдані Конґо) представили новую песню Енергодар — це Україна. Вместе с композицией коллектив презентовал и клип.

По названию трека можно понять, что песню ТНМК посвятили украинскому городу Енергодар, который расположен рядом с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Сам город  более четырех месяцев находится в российской оккупации.

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— Город-спутник, город-работник. Захватчики, россияне, орки оккупировали Энергодар. Они убивают, пытают и терроризируют население, пытаясь запугать, сломать и всячески заверить всех, что оккупация – надолго. Это – неправда, поскольку Энергодар – это Украина, — отметил коллектив.

Они добавили, что правда в том, что Украина – едина и мы никогда не смиримся с тем, что российская империя пытается вернуть нас в советское время и украсть у нас часть территории.

Режиссером клипа стал Юрий Ковалев. В роли главного героя — солист ТНМК Фагот.

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Енергодар Новый клип ТНМК
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