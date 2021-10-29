Компания Facebook официально изменила свое имя на Meta. Марк Цукерберг объявил об этом в конце презентации Facebook Connect.

Он также поделился тем, что это не просто переименование, а новый виток развития компании, которая стремиться стать флагманом современной социальной жизни. Дело в том, что в компанию Цукерберга входит не только соцсеть Facebook, но и другие сервисы, в частности WhatsApp, Instagram, Oculus. Поэтому именно социальная сеть Facebook сохранит свое название.

На своей страничке в Facebook Марк Цукерберг уже указал, что он глава компании Meta.

Также компания уже сменила логотип перед штаб-квартирой в Калифорнии — раньше там было изображение лайка из Facebook.

Зачем нужен ребрендинг Facebook

По словам Марка Цукерберга, таким образом компания планирует создать целю метавселенную, главная цель которой — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения.

Цукерберг также отметил, что пользователям Meta не понадобится аккаунт в Facebook для использования других сервисов компании.

— Сейчас наш бренд очень тесно связан с одним продуктом, но впоследствии, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную, — отметил глава Meta.

Стремление Facebook сделать компанию глобальной понятное, а стратегия развития выглядит амбициозной. Однако создается впечатление, что в сложившейся ситуации существуют и подводные камни, о которых Цукенберг красиво умолчал.

Сервисы компании Facebook периодически попадут в скандалы, анонсируют неудачное обновление, падают — все как у людей, как говорится. Однако социальная сеть Facebook чаще других влипает в политические и мировые скандалы. В особенности эта тенденция отслеживается последние четыре года. Более того, буквально в течение последнего месяца Facebook приходится отстаивать свою правоту перед Конгрессом, куда обратилась их экс-сотрудница Фрэнсис Хоген. Женщина зачитала список претензий и показала доказательства, которые она собирала в компании несколько лет.

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Таким образом, тень падает не только на соцсеть Facebook, но и на другие сервисы компании. А это достаточно серьезная имиджевая история, от которой зависит и стоимость акций компании.

Потому ребрендинг также напоминает отмывание репутации других компаний Цукерберга. И если со старыми сервисами все достаточно стабильно, то главе Meta вряд ли хочется, чтобы новые проекты, в частности Reality Labs (работа с технологиями VR и AR), провалились из-за запятнанной репутации Facebook.

В общем, ребрендинг позволит Марку Цукенбергу разделить свои проекты, чтобы нестабильная ситуация с Facebook не так сильно влияла на другие его компании.

Более того, 1 декабря Facebook также сменит свой биржевой билет с FB на MVRS.

Если говорить об обычных пользователях, то резких изменений мы не заметим.