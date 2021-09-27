Facebook відповів на звинувачення про негативний вплив Instagram на підлітків

Віце-президент Facebook Пратіті Райчоудхурі (Pratiti Raychoudhury) заявила, що Instagram “не токсичний для підлітків”. Таким чином соцмережа відповіла на звинувачення The Wall Street Journal про негативний вплив сервісу на підлітків і їхню самооцінку.

– Instagram допомагає дівчаткам-підліткам боротися з важкими моментами і проблемами. Понад десять років ми не тільки публічно говорили про сильні і слабкі сторони соцмереж, але проводили дослідження, які дозволяють мінімізувати негативний вплив на підлітків, – повідомляється в блозі компанії.

На думку Facebook, дослідження журналістів не відповідають дійсності. Райчоудхурі впевнена, що різкі висловлювання про Instagram пов’язані з результатами опитувань, в яких брало участь всього 40 осіб. Ці дані корпорація вважає неточними.

Нагадаємо, що матеріал від WSJ з’явився в мережі 14 вересня. У ньому описується негативний вплив Instagram на підлітків, про зниження їхньої самооцінки, а також про бездіяльність Facebook. Вплив сервісу неможливо переоцінити — ним користуються мільйони людей з усього світу.

Однак Facebook теж не стоїть на місці — сервіс впроваджує усілякі обмеження для додаткового захисту дітей. З кінця серпня всі користувачі Instagram зобов’язані вказати свою дату народження. Зміни торкнулися вже зареєстрованих користувачів.

Інформація також дозволить персоналізувати рекламу. У разі відмови надання інформації про вік, додаток перестане зображати контент в стрічці.

Facebook стає на захист і українських дітей — в Україні запустили сервіс AMBER Alert, який буде допомагатиме поширювати інформацію про зниклих підлітків. Сповіщення розкриють всі необхідні деталі про зниклого, а також дозволять ділитися інформацією зі знайомими в Facebook.