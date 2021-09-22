Facebook в партнерстве с ювенальной полицией, киберполицией и Минцифры запускает в Украине инструмент для оповещения о пропавших детях под названием AMBER Alert.

Система AMBER позволит распространять информацию о пропаже с помощью смартфонов пользователей Facebook. Оповещения затронут тех пользователей сети, которые находятся неподалеку от зоны, где ребенка видели в последний раз.

Оповещения раскроют все необходимые детали о пропавшем, а также позволят делиться информацией со знакомыми в Facebook.

— Система AMBER Alert теперь доступна и на территории Украины. Мы рады сотрудничеству Минцифры и Национальной полицией Украины, с которыми мы внедрили эту технологию, сделав ее доступной для каждого. Мы надеемся, что с помощью оповещений поможем пропавшим детям быстрее вернуться к своим семьям, — сообщила руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер.

По мнению председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, новая система позволит объединить усилия полиции и всего Facebook-сообщества ради спасения детей. Клименко также подчеркнул, что во время розыска решающей может стать каждая минута, и он надеется на неравнодушие и помощь пользователей соцсети.

— Новая система AMBER Alert отобразит в новостной ленте Facebook-пользователей фотографию ребенка и другую полезную информацию. Местную общину необходимо вовремя сообщать о пропаже — это заметно увеличит шансы на успешные поиски, — заявил вицепремьер-министр — Минцифры Михаил Федоров.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан добавила, что внедрение новой системы позволит увеличить шансы на успешные поиски пропавших детей. Теперь цифровой сервис будет помогать воссоединять семьи и в Украине.

Новая система уже доказала свою эффективность: в 2016 году пользователи Facebook получили информацию о пропавшей 4-летней девочке, которую похитили во Флориде, США. Анестезиологу Кейтлин Браун удалось узнать девочку после оповещения от AMBER Alert о пропавшем ребенке.