Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о станциях спутникового интернета Starlink и кибервойне с Россией.

Он отметил, что на данный момент в Украину прибыло более 10 тыс. терминалов Starlink.

— Мы одна из стран, где больше всего Starlink в мире. На самом деле не только компания Илона Маска помогает нам напрямую. Мои коллеги из Европы также помогают, они передали более 5 тыс. Starlink. То есть, станции интернета мы собираем разными путями со всего мира. Это позволяет быть на связи и критической инфраструктуре, критически информационной инфраструктуре, больницам. Мы ожидаем новые партии и постоянно занимаемся поиском, — сказал он.

По словам Федорова, Starlink – это мобильная инфраструктура, которая позволяет получать доступ к интернету в любой ситуации.

– Есть сеть спутников и есть станция Starlink, которая связывается со спутниками и как роутер раздает интернет для пользователей. Одна станция Starlink может раздавать интернет на территорию 100-200 метров и пользователи могут получать доступ. В то же время, Starlink можно использовать в поле, в лесу и там, где вообще нет мобильного интернета. Для этого нужно только питание. И сейчас, например, волонтеры очень активно пользуются Starlink, используя питание от автомобиля, – рассказал глава Минцифры.

Он также добавил, что за последний месяц было зафиксировано более 400 кибератак из России. Но несмотря на это, Украина побеждает в кибервойне с агрессором, поскольку наши специалисты наносят ответные удары.

— Это отдельный фронт борьбы. Эта борьба происходила много лет, но уже стала открытой. И только после вторжения российских танков на территорию Украины наши IT-специалисты, киберспециалисты, волонтеры, компании начать бить в ответ. На сегодняшний день практически вся информационная инфраструктура в РФ находится под давлением, часть разрушена, много сломанных баз данных. В этой войне точно побеждает Украина, – отметил Федоров.