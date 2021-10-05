Компания Google неожиданно выпустила Android 12 для смартфонов. Ранее инсайдеры сообщали, что новая ОС станет доступной 5 октября во время презентации компании, но файл системы появился 4 октября на Android Open Source Project, официальном сайте поисковика.

Правда, скачать Android 12 не получится — по заявлениям Google, именно смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 первыми получат обновления, а их выход запланирован к концу октября. Пользователи предполагали, что новые флагманы компании покажут публике 5 октября, но инсайдеры сообщают, что презентация смартфонов состоится немного позже.

Google apparently has a press event scheduled for October 5th where they’ll announce new Nest, Maps, and Travel products. The original CNET article seems to have been pulled (broke embargo?) https://t.co/wfoImYt2xD but here’s an archive. pic.twitter.com/iyVW0oMCZN — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2021

После Pixel Android 12 появится и на смартфонах других производителей — Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Компания существенно обновила долгожданную ОС. Теперь Android 12 появится на смартфонах с измененным дизайном — новые виджеты, обновленная строка состояния, уникальное управление умным домом, а также поддержка экрана Always On для отображения информации на дисплее даже в заблокированном режиме.

По заявлению Google, новая система получила улучшенную производительность, а также усиленную систему безопасности.

Безопасность данных сейчас актуальная как никогда. Эксперты по кибербезопасности Zimperium заявили о распространении Android-вируса GriftHorse, который уже успел украсть деньги миллионов пользователей. Вредоносный код подписывает устройство на платные услуги без ведома владельца, таким образом выкачивая деньги без необходимости в доступе к банковскому счету.