Компания Google неожиданно выпустила Android 12 для смартфонов. Ранее инсайдеры сообщали, что новая ОС станет доступной 5 октября во время презентации компании, но файл системы появился 4 октября на Android Open Source Project, официальном сайте поисковика.

Правда, скачать Android 12 не получится — по заявлениям Google, именно смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 первыми получат обновления, а их выход запланирован к концу октября. Пользователи предполагали, что новые флагманы компании покажут публике 5 октября, но инсайдеры сообщают, что презентация смартфонов состоится немного позже.

Google apparently has a press event scheduled for October 5th where they’ll announce new Nest, Maps, and Travel products. The original CNET article seems to have been pulled (broke embargo?) https://t.co/wfoImYt2xD but here’s an archive. pic.twitter.com/iyVW0oMCZN

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2021