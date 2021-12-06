Bloomberg раскрыл список устройств, которые представит Apple в 2022 году. Информацию предоставил известный инсайдер Марк Гурман, который часто предугадывает действия корпорации.

Компания планирует существенно обновить линейку компьютеров и ноутбуков — уже в следующем году появится монолитное устройство iMac с дисплеем более 24 дюймов, MacBook Air с новым дизайном и мощным процессором M2, улучшенные Mac mini и Mac Pro, MacBook Pro базового уровня. Новая про-модель появится на рынке впервые — компания решила уменьшить разрыв между версиями Air и Pro. Apple окончательно откажется от процессоров Intel — все устройства будут работать на чипсетах собственного производства.

В 2022 году также покажут три новых планшета — iPad 10, iPad Air 5 с улучшенным процессором и iPad Pro, который получит новый дизайн и возможность беспроводной зарядки.

В начале осени публике покажут линейку iPhone 14, которая может выйти без выреза на экране и версии mini. Также в начале года корпорация выпустит бюджетный iPhone SE 3 на чипсете A15.

Также в 2022 году Apple покажет гарнитуру для дополненной реальности, которая будет работать автономно — без подключения к iPhone или iPad. Для этого компания разрабатывает новую и отдельную экосистему.

Линейка умных часов пополнится моделью Apple Watch SE. Наушников также станет больше — в продаже появятся обновленные AirPods Pro — они получат датчики движения.

Информация о гаджетах основывается на поставках компонентов и утечках из самой Apple, которые появляются в сети.