Apple представила колонку HomePod второго поколения — характеристики и цена

Apple представила мощную интеллектуальную колонку HomePod второго поколения.

Она оснащена инновациями компании и интеллектом Siri, может подключаться к телеприставке Apple TV 4K и смартфонам iPhone. Для нее разработали новые динамики и систему распознавания положения устройства, благодаря которой звук адаптируется в режиме реального времени с учетом расстояния от стены.

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Стоит отметить, что как и ранее, колонка совместима только с Apple Music. Также она получила чипы S7, U1, поддержку Dolby Atmos и многое другое.

В США HomePod второго поколения уже доступен для заказа онлайн и в приложении Apple Store, на прилавках магазина колонка там появится 3 февраля.

Стоимость HomePod — $299.