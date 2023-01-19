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Apple представила колонку HomePod второго поколения — характеристики и цена

19 января 2023, 08:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
HomePod

Apple представила мощную интеллектуальную колонку HomePod второго поколения.

Она оснащена инновациями компании и интеллектом Siri, может подключаться к телеприставке Apple TV 4K и смартфонам iPhone. Для нее разработали новые динамики и систему распознавания положения устройства, благодаря которой звук адаптируется в режиме реального времени с учетом расстояния от стены.

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Стоит отметить, что как и ранее, колонка совместима только с Apple Music. Также она получила чипы S7, U1, поддержку Dolby Atmos и многое другое.

В США HomePod второго поколения уже доступен для заказа онлайн и в приложении Apple Store, на прилавках магазина колонка там появится 3 февраля.

Стоимость HomePod — $299.

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Источник
Apple
Теги
Apple
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