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Илон Маск раскрыл подробности о будущем Cybertruck: бюджетной модели не будет

27 января 2022, 10:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Cybertruck
Источник: Depositphotos

Илон Маск подтвердил перенос начала производства пикапа Cybertruck и спорткара Roadster от Tesla. Глава компании добавил, что он надеется на 2023 год.

Об этом миллиардер заявил в очередном финансовом отчете компании. Производство точно не начнется в конце 2022 — это негативно скажется на сборке уже существующих моделей.

Еще одной причиной для переноса стала именно цена за электрический пикап. Многие фанаты Tesla не готовы платить за то, что входит в базовую комплектацию. Делать Cybertruck доступным для каждого — не вариант. 

Известно, что сейчас пикап находится на стадии доработки. Tesla хочет изменить некоторые характеристики, чтобы пикап смог сравниться с конкурентами.

Сам Маск уже заявлял, что уже катался на последнем прототипе авто и остался очень довольным.

Напомним, что во время презентации электрокара в 2019 году базовая цена начиналась с отметки в $39 900. 

— Сейчас мы не работаем над автомобилем за $25 тыс. Когда-нибудь мы его сделаем, но сейчас и так достаточно других задач, — заявил глава Tesla о возможном производстве дешевого авто.

Напомним, что Tesla очень успешно закончила 2021 год — за 12 месяцев им удалось продать почти один миллион электрокаров. Это на 87% больше, чем в 2020 году. Активнее всего продавались модели Model 3 и Model Y.

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Источник
The Verge
Теги
Tesla , Илон Маск
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