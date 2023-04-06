В Украине заработает приложение для поиска детей Reunite Ukraine. Сервис поможет найти пропавших детей, а также воссоединить членов семей.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич в Медиацентре раскрыл принцип работы приложения для тех, кто хочет подать запрос на поиск.

— Нужно сделать несколько шагов. Загрузите бесплатно приложение. З целью защиты персональных данных и обеспечения безопасности ребенка от кибернасилия, система будет использовать многоуровневую проверку личности, которая осуществляет запрос — к примеру, сканирование паспорта, — заявил Фацевич.

Также нужно создать в приложении свой профиль с фото и информацией о своей семье, в том числе и о том близком, которого ищут. Примечательно, что ребенок, который ищет своих родителей, самостоятельно может создать свой профиль для поиска.

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В приложении Reunite Ukraine система использует искусственный интеллект, чтобы сопоставить ваши данные и аналогичную информацию близких. Чтобы найти совпадение в профиле, система проверит все профили, в том числе и с помощью распознавания лиц.

В случае совпадения его проверяют представители ювенальной полиции, а затем нужно дать согласие на обмен сообщениями.

Скачать Reunite Ukraine можно бесплатно на Android и iOS.

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