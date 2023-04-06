В Україні запрацює додаток для пошуку дітей Reunite Ukraine. Сервіс допоможе знайти зниклих дітей, а також возз’єднати членів сімей.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич у Медіацентрі розкрив принцип роботи додатка для тих, хто хоче подати запит на пошук.

– Потрібно зробити кілька кроків. Завантажте безкоштовно додаток. З метою захисту персональних даних та убезпечення дитини від кібернасильства, система використовуватиме багаторівневу перевірку особи, яка здійснює запит – до прикладу, сканування паспорта, – заявив Фацевич.

Також потрібно створити в додатку свій профіль із фото та інформацією про свою сім’ю, зокрема й про того близького, якого шукають. Примітно, що дитина, яка шукає своїх батьків, самостійно може створити свій профіль для пошуку.

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У застосунку Reunite Ukraine система використовує штучний інтелект, щоб зіставити ваші дані та аналогічну інформацію близьких. Щоб знайти збіг у профілі, система перевірить усі профілі, зокрема й за допомогою розпізнавання облич.

У разі збігу його перевіряють представники ювенальної поліції, а потім потрібно дати згоду на обмін повідомленнями.

Завантажити Reunite Ukraine можна безплатно на Android та iOS.

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